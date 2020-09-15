محافظ جنوب سيناء: تنفيذ 242 منزلًا بدويًا و27 ملعبًا بمدن وأودية وقرى المحافظة

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها حاليًا مع المحافظين عبر تقنية الفيديوكونفرانس، للإطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء.

وتطرق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء إلى استعراض المشروعات الجارية بالمحافظة، لافتًا إلى أن قطاع التسويق السياحي شهد إعداد خطة لتسويق منتجات سانت كاترين، والتي تعتمد على ابتكار علامة تجارية مصممة برموز ودلالات تعكس روحانيات هذه المنطقة وخيراتها وخصوصيتها الفريدة، حيث تضم منتجات هذه البقعة الساحرة كلًا من : الصابون الطبيعي، والزعتر والأعشاب، والأحجار المباركة، وزيت الزيتون، والزيوت العطرية، والأعشاب الطبية، والمياه المباركة، ومستحضرات التجميل الطبيعية.

وأضاف المحافظ أن جهود التسويق السياحي تضمنت التطوير الشامل لكورنيش الطور بمدينة طور سيناء، كأحد الأولويات لتطوير المدينة، ليكون الكورنيش المقصد الرئيسي لسكان المدينة وقبلة السياحة العائدة بقوة إلى مدينة الطور، هذا بالإضافة إلى مشروع تطوير شاطئ الفيروز العام كشاطئ عام يتمتع به الجمهور من جنوب سيناء، بطول 600 م.

كما تضمنت الجهود تطوير الممشى ليطلق عليه اسم ممشى أهل مصر، بطول 2 كم، بالإضافة إلى لسان بطول 200 م داخل البحر، كما ينفذ مشروع شارع 306 التجاري، قريبًا من حديقة الكورنيش، لتوفير عشرات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب مدينة طور سيناء، بأنشطة متنوعة مثل : الأطعمة والمشروبات لأهالي طور سيناء وقاصديها، ويعد هذا المشروع ضمن المشروعات التنموية الحضارية الجاري تنفيذها الآن، وتصل تكلفة تنفيذه لنحو 4.2 مليون جنيه، ويضم 24 محلًا، ومناطق جلوس، وطاولات لتناول المأكولات.

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وفيما يخص المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التنمية المتكاملة وتطوير القرى، قال المحافظ إنه تم البدء في تطوير منطقة الجبيل من خلال سكانها الأصليين، بحيث تصبح المنطقة نواة تجذب السياح، وترتقي بمستوى قاطنيها، وذلك عبر إحياء الصناعات والحرف الأصلية، مع توفير منطقة ثقافية، وانشاء محكى يحكي بطولات أهل الجبيل، وتوفير مساحات للأنشطة الاقتصادية، والمشاريع السياحية المستهدفة وتعود بالنفع على أهل الطور، وتبلغ تكلفة التطوير 12 مليون جنيه.

وأشار إلى المشروع يوفرعشرات من فرص العمل، ويستهدف بناء جيل جديد يفتخر بتاريخ أجداده وقادر على إحداث تنمية حقيقية، وإحياء الحرف السائدة ومنها: الصيد والصناعات القائمة عليه، وزراعات النخيل والتمر، والصناعات القائمة عليه، والحرف اليدوية التي تحيى الموروث الثقافي والخدمات السياحية.

وأضاف المحافظ أن محافظة جنوب سيناء شهدت أيضًا تنفيذ 120 منزلًا بدويًا بقرية الجبيل بطور سيناء، بتشطيب كامل شامل المرافق، وكذا تنفيذ 60 منزلًا بدويًا بقرية الوادي بطور سيناء، بالمرافق دون الطرق، وتبلغ مساحة المنزل 120 م2، بتمويل من الجهاز المركزي للتعمير، وجهاز تعمير سيناء، وهذه المنازل البدوية جاهزة لتسليمها للمواطنين فور موافقة جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، كما تم تنفيذ 62 منزلًا قابلًا للتعلية بقرية الجبيل بطور سيناء، وتبلغ مساحة المنزل 90 مترًا، قابلًا للتعلية بدور آخر، بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية وهذه المنازل جاهزة للتسليم للمواطنين.

أما المشروعات الجارية في قطاع الشباب والرياضة، فأشار فودة إلى أنه تم تنفيذ 27 ملعبا بمدن وأودية وقرى محافظة جنوب سيناء، بالجهود الذاتية، وقد تم تنفيذ جميع الملاعب قبل المواعيد المحددة، وتم افتتاحها جميعًا في الأعياد والمناسبات الوطنية، كما تم تنفيذ 8 ملاعب بالمدارس في المدن.

