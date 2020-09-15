سامح شكري يغادر القاهرة في زيارة رسمية إلى اليونان

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، متوجها إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية هناك تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها نظيره اليوناني لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن في شتى المجالات، فضلًا عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الوزير سامح شكري غادر على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى أثينا، وتم إنهاء إجراءات سفره والوفد المرافق له من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها أمس، الاثنين، أن السفير سامح شكري، وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة اليونانية أثينا تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره اليوناني لإتمام زيارة ثنائية لليونان، يلتقي خلالها بكل من رئيسة الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، وذلك لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن في شتى المجالات، فضلًا عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

Advertisements