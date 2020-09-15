الحكومة : حل مشكلات 127 مشروعا بالبحيرة بتكلفة 11,454 مليار جنيه

في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة البحيرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ونائبه الدكتورة نهال بلبع، واللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الهدف من اللقاءات مع المحافظين، هو دفع العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، عن طريق تذليل أى معوقات، سعيا للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ خطة تمويل المحافظة للعام المالي 2020-2021، منوها إلى أن قيمتها الإجمالية تبلغ 802 مليون جنيه، منها 782 مليونا تمويل حكومي، و20 مليونا، تمويل ذاتي من المحافظة، إضافة إلى أنه تم تمويل المحافظة بمبلغ 210 ملايين جنيه؛ لتنفيذ 28 مشروعا؛ تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لرصف ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى الطرق العمومية وربطها ببعضها البعض لتسهيل حركة المرور والوصول إلى الطرق العمومية بسهولة ويسر، ورصف بعض شوارع مدن المحافظة.

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كما تناول المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في كافة القطاعات الأخرى على مستوى مراكز المحافظة، من بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي شملت ثماني قرى وتضمنت 91 مشروعا في العديد من القطاعات من بينها: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق والكباري، والري، والصحة، والطب البيطري، والكهرباء ، وتدعيم الوحدات المحلية، والتعليم، وغيرها من القطاعات، بتكلفة بلغت قيمتها 310,77 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلى 90%.

وفي ضوء ذلك، أطلع محافظ البحيرة رئيس مجلس الوزراء على بعض المشروعات التي واجهت بعض التعثر في مراحل تنفيذها خلال الفترة من 1/9/2018 وحتى أغسطس2020، والإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب على أسباب هذا التعثر، مشيرا إلى أن عدد المشروعات التي تم النجاح في حل مشكلاتها خلال هذه الفترة بلغ 127 مشروعا بتكلفة 11,454 مليار جنيه.

كما استعرض المحافظ، مشروع تطوير وإحلال محطة قطار دمنهور، لافتا إلى قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتمويل تطوير محطة السكة الحديد بقيمة 80 مليون جنيه، بينما تحملت المحافظة ترميم كوبرى أعلى المحطة من الخطة الاستثمارية بقيمة 2,200 مليون جنيه، وتم الانتهاء منه بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية.