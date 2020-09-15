تيسيراً على المواطنين.. تكليفات جديدة هامة من رئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

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محمد سياف - ابو ظبي - يتابع العديد من المواطنين المصريين خلال هذه الفترة قرارات مجلس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء، حيث اجتمع الدكتور ” مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء باللواء ” محمود شعراوي” وزير التنمية المحلية وعدد من المسؤولين ضمن سلسة الاجتماعات التي يعقدها حالياً مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من أجل الإطلاع على الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الخدمة والتنموية التي تقوم بها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

تكليفات جديدة من رئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

كما يتابع رئيس الوزراء خلال تلك الاجتماعات الموقف الحالي في التصالح في مخالفات البناء، حيث أصدر سيادته تكليفات عاجلة بضرورة زيادة عدد الموظفين الذين يستقبلون طلبات التصالح في المخالفات مع زيادة ساعات العمل من اجل استيعاب المتقدمين والتأكيد خلال هذه الفترة على تيسير الإجراءات على الجميع.

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ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة أرسلت كتاب دوري إلى جميع المحافظات، من أجل عمل ورديتي عمل خلال هذه المرحلة من أجل استقبال جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء، وأنه سوف يتم متابعة تنفيذ تلك القرارات.

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والجدير بالذكر أن الحكومة قد أصدرت قراراً بتخفيض قيمة التصالح المادية من أجل تخفيف العبء عن المواطنين، ومميزات مالية لمن يقوم بتسديد المبلغ فوريدون أقساط خلال الفترة القادمة.