المجتمعات العمرانية تدعو حائزى أراضى العبور الجديدة لتحصيل مستحقات الدولة

دعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حائزى الأراضى فى نطاق الأرض الواقعة بجمعية الأمل المنحلة بالقرار الوزارى رقم 703 لسنة 1996، وكذا جمعية مصر الجديدة وجمعية العدلية ومنطقة الغرود بجمعية أحمد عرابى، داخل حدود القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، والخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة، للتقدم بخطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد لجهاز مدينة العبور الجديدة لتحديد رغبتهم فى كيفية تحصيل مستحقات الدولة.





وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن الخطاب يجب أن يرفق به المستندات الدالة على الملكية، على أن يتم إرساله على العنوان "ص – ب 40 مدينة العبور – ميدان الحى الخامس – مبنى مجلس الأمناء – مدينة العبور"، مع تحديد رغبة حائزى الأراضى فى كيفية تحصيل مستحقات الدولة، سواء كانت عينية أو نقدية.

وأضاف أن الطلب يجب أن يتضمن تسلسلا كاملا للملكية، مع وجود كارت وصف مساحى يحدد الإحداثيات للمساحة موضوع الطلب، وذلك طبقا للنموذج المُعد لذلك والموجود على الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة، تمهيدا للدراسة والعرض على اللجان المختصة، واستكمال الإجراءات، حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.

وبشأن مواعيد تقديم المستندات، أوضح هلال أن حائزى الأراضى بنطاق جمعية العدلية، يقدمون الطلبات فى الفترة من 4 أكتوبر 2020 : 22 أكتوبر 2020، وحائزى الأراضى بنطاق جمعية مصر الجديدة، فى الفترة من 25 نوفمبر 2020 : 26 نوفمبر 2020، وحائزى الأراضى بمنطقة الغرود بنطاق جمعية أحمد عرابى، فى الفترة من 1 ديسمبر 2020 : 31 ديسمبر 2020.