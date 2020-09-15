صور .. جامعات المعرفة الدولية صرح علمى حديث لتنفيذ رؤية مصر 2030

كان قرار جمهورى صدر برقم 423 لسنة 2019، لإنشاء مؤسسة "جامعات المعرفة الدولية" واستضافة فرع لجامعة كوفنترى داخل مصر، وتم افتتاح المرحلة الأولى عام 2019 على مساحة 14 ألف متر مربع.

تعمل الجامعة على تنفيذ رؤية مصر 2030 بتحسين جودة التعليم العالى، من خلال تزويد الباحثين بالمعرفة بالمهارات التعليمية المناسبة، وتم توقيع اتفاقية مع جامعة كوفنترى البريطانية، وتصنف "كوفنترى" ضمن أفضل خمسة عشر جامعة فى المملكة المتحدة، طبقا لدليل الجارديان للجامعات لعام 2020 وتحتل المرتبة الأولى فى المملكة المتحدة - والثالثة فى أوروبا – لمدى جودة المشاركة الطلابية وفقًا لمؤسسة التايمز للتعليم العالى فى أوروبا "THE"، وحصلت على المرتبة الثانية فى المملكة المتحدة وفقًا لمنظومة امتياز التدريس، كما حصلت على لقب "جامعة العام للتجربة الطلابية فى 2019، بحسب جريدة "التايمز".

الموقع الإلكترونى:

[email protected]

الدرجات العلمية:

تمنح الجامعة درجات البكالوريوس فى التخصصات التالية:-

وسائل الإعلام الرقمية.

علوم الحاسوب.

التصميم الجرافيكى.

العمارة الداخلية والتصميم.

الهندسة الميكانيكية.

الهندسة الكهربائية والإلكترونية.

الهندسة المدنية.

الحوسبة.

القرصنة الأخلاقية والأمن السيبرانى.

برامج جديدة:

تعمل المؤسسة على إضافة برامج دراسية جديدة لطلاب البكالوريوس خلال العام الأكاديمى 2020/2021 فى مجالات

الأعمال والتسويق.

علوم المحاسبة والتمويل.

إدارة الأعمال.

إدارة الأعمال والموارد البشرية.

علم النفس.

علم النفس الرياضى والتدريبى.

أهميتها للمنظومة التعليمية فى مصر:

* تحديث المنظومة التعليمية فى مصر بالمجالات الهندسية والتكنولوجية والحاسبات والمعلومات والتصميم.

* تطوير استراتيجية التعليم العالى فى مصر، من خلال تعزيز بناء القدرات المصرية فى مجال الذكاء الاصطناعى.

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* تنفيذ الدورات فى جامعة كوفنترى لتزويد الطلاب بفرص للتواصل مع مجتمعات الأعمال الإقليمية والعالمية، وإمكانية توفير فرص عمل للشركات الكبرى، وفتح مجالات الابتكار من خلال نظام تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الميزة التنافسية فى مجال الصناعة والأعمال وعلم النفس.

* زيادة فرص تبادل الطلاب مع الجامعة الأم، وتبادل الخبرات مع الجامعات البريطانية فى المجالات المشار إليها.

* إعداد كوادر من الخريجين المتخصصين والقادرين على التفاعل مع الاتجاهات الحديثة والتكيف لخدمة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تزويد الطلاب بالقدرات التحليلية، ومهارات دعم القرار من خلال نظام أكاديمى مشجع للتعليم الذاتى المستمر.

* تدريب وتأهيل الخريجين حسب احتياجات سوق العمل فى مجالات تخصصات الجامعة، وتوفير فرص مبتكرة للتعليم العالى فى مختلف المجالات، وخلق فرص لنقل التكنولوجيا.

* إتاحة الفرص للدراسات العليا والبحث العلمى لحل مشكلات الصناعة وقطاعات الإنتاج والخدمات؛ لمواكبة التطورات العلمية العالمية.

* إجراء الدراسات والبحوث التطبيقية الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين معدلات الإنتاج والأنشطة اللازمة للتطورات التكنولوجية، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ من خلال الارتباط بالمجتمع، وإقامة علاقات عضوية متكاملة مع المؤسسات المسؤولة عن قطاعات الإنتاج والخدمات.