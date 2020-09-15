الإسكان: تسليم الأراضى السكنية بالحى التاسع بـ 6 أكتوبر بداية الشهر المقبل

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر سيبدأ يوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر المقبل وحتى يوم الإثنين الموافق 14/6/2021، فى تسليم قطع الأراضى السكنية "الأكثر تميزاً" بالحى التاسع بالمدينة.





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