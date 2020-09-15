وقال سعيد رخا مدير عام المتحف، فى بيان صحفى، أن الزيارة شملت القاعات المختلفة للمتحف، مشيرا إلى أن الوفد أبدى إعجابه بتلك الجولة المتميزة، مؤكدين على أن زيارتهم جاءت نظرا للشغف بما يقدمه المتحف من ورش تدريبية وثقافية فى مختلف المجالات والعمل على إحياء الحرف التراثية، لتعريف الجمهور بما تتميز به مدينة رشيد، وعقب ذلك توجه الوفد إلى منزل الأمصيلى الأثرى.
وأوضح أحمد ناجى مدير الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، أن قطاع المتاحف بالوزارة يعمل على تطوير أسلوب العرض المتحفى للقطع الأثرية الموجودة بالمتحف، كما أنه جارى تحديد مسار زيارة بالمتحف لذوى الإعاقة البصرية باستخدام العرض المكشوف الموجود بالحديقة المتحفية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وفد فرنسى يشيد بمتحف رشيد الوطنى: جولة متميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.