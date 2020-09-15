وفد فرنسى يشيد بمتحف رشيد الوطنى: جولة متميزة

وقال سعيد رخا مدير عام المتحف، فى بيان صحفى، أن الزيارة شملت القاعات المختلفة للمتحف، مشيرا إلى أن الوفد أبدى إعجابه بتلك الجولة المتميزة، مؤكدين على أن زيارتهم جاءت نظرا للشغف بما يقدمه المتحف من ورش تدريبية وثقافية فى مختلف المجالات والعمل على إحياء الحرف التراثية، لتعريف الجمهور بما تتميز به مدينة رشيد، وعقب ذلك توجه الوفد إلى منزل الأمصيلى الأثرى.

وأوضح أحمد ناجى مدير الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، أن قطاع المتاحف بالوزارة يعمل على تطوير أسلوب العرض المتحفى للقطع الأثرية الموجودة بالمتحف، كما أنه جارى تحديد مسار زيارة بالمتحف لذوى الإعاقة البصرية باستخدام العرض المكشوف الموجود بالحديقة المتحفية.