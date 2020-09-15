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وزيرا الري والآثار يبحثان حلول مشاكل القطاع السياحي بنهر النيل

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بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والوفد المرافق له، المشاكل المتعلقة بالقطاع السياحي على مجرى نهر النيل، وذلك في وجود أجهزة الوزارتين ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وقد وافق الوزيران على استمرار تقديم الدعم للمنشآت السياحية بمجرى نهر النيل والفنادق العائمة وجدولة المديونيات المتأخرة بالسنوات الماضية، والتأكيد على حزمة من التوصيات تبشر بمزيد من الخير للقطاع السياحي بنهر النيل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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