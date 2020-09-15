تعرف على مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري

• تقع مؤسسة جامعات المعرفة الدولية على مساحة 50 فدانًا في العاصمة الإدارية الجديدة، بقدرة استيعابية 15 ألف طالب، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 7 مليارات جنيه.

إنشاؤها:

• صدر القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة " جامعات المعرفة الدولية " لاستضافة فرع لجامعة كوفنترى داخل مصر.

• تم افتتاح المرحلة الأولى عام 2019 على مساحة 14 ألف متر مربع.

• تعمل الجامعة على تنفيذ رؤية مصر 2030 بتحسين جودة التعليم العالي، من خلال تزويد الباحثين بالمعرفة بالمهارات التعليمية المناسبة، وتم توقيع اتفاقية مع جامعة كوفنتري البريطانية، وتصنف "كوفنتري" ضمن أفضل خمسة عشر جامعة في المملكة المتحدة، طبقا لدليل الجارديان للجامعات لعام 2020 وتحتل المرتبة الأولى في المملكة المتحدة - والثالثة في أوروبا – لمدى جودة المشاركة الطلابية وفقًا لمؤسسة التايمز للتعليم العالي في أوروبا (THE) ، وحصلت على المرتبة الثانية في المملكة المتحدة وفقًا لمنظومة امتياز التدريس، كما حصلت على لقب "جامعة العام للتجربة الطلابية في 2019" وفقاً لجريدة التايمز.

الموقع الإلكتروني:

• [email protected]

الدرجات العلمية:

• تمنح الجامعة درجات البكالوريوس في التخصصات التالية:-

وسائل الإعلام الرقمية.

علوم الحاسوب.

التصميم الجرافيكي.

العمارة الداخلية والتصميم.

الهندسة الميكانيكية.

الهندسة الكهربائية والإليكترونية.

الهندسية المدنية.

الحوسبة.

القرصنة الأخلاقية والأمن السيبراني.

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برامج جديدة:

• تعمل المؤسسة على إضافة برامج دراسية جديدة لطلاب البكالوريوس خلال العام الأكاديمي 2020/2021 في مجالات:

الأعمال والتسويق.

علوم المحاسبة والتمويل.

إدارة الأعمال.

إدارة الأعمال والموارد البشرية.

علم النفس.

علم النفس الرياضي والتدريبي.

أهميتها للمنظومة التعليمية في مصر:

• تحديث المنظومة التعليمية في مصر بالمجالات الهندسية والتكنولوجية والحاسبات والمعلومات والتصميم.

• تطوير استراتيجية التعليم العالي في مصر، من خلال تعزيز بناء القدرات المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي.

• تنفيذ الدورات في جامعة كوفنتري لتزويد الطلاب بفرص للتواصل مع مجتمعات الأعمال الإقليمية والعالمية، وإمكانية توفير فرص عمل للشركات الكبرى، وفتح مجالات الابتكار من خلال نظام تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الميزة التنافسية في مجال الصناعة والأعمال وعلم النفس.

• زيادة فرص تبادل الطلاب مع الجامعة الأم، وتبادل الخبرات مع الجامعات البريطانية في المجالات المشار إليها.

• إعداد كوادر من الخريجين المتخصصين والقادرين على التفاعل مع الاتجاهات الحديثة والتكيف لخدمة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تزويد الطلاب بالقدرات التحليلية، ومهارات دعم القرار من خلال نظام أكاديمي مشجع للتعليم الذاتي المستمر.

• تدريب وتأهيل الخريجين حسب احتياجات سوق العمل في مجالات تخصصات الجامعة، وتوفير فرص مبتكرة للتعليم العالي في مختلف المجالات، وخلق فرص لنقل التكنولوجيا.

• إتاحة الفرص للدراسات العليا والبحث العلمي لحل مشكلات الصناعة وقطاعات الإنتاج والخدمات؛ لمواكبة التطورات العلمية العالمية.

• إجراء الدراسات والبحوث التطبيقية الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين معدلات الإنتاج والأنشطة اللازمة للتطورات التكنولوجية، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ من خلال الارتباط بالمجتمع، وإقامة علاقات عضوية متكاملة مع المؤسسات المسؤولة عن قطاعات الإنتاج والخدمات.