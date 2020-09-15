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مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي: انتهاء حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس بالإمارات اليوم

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. 
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يؤكد الانتهاء بالعمل بحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوف.

وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب  التمثيل العمالي بأبوظبي عن إعلان وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات عن انتهاء العمل بقرار "حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتبارًا من اليوم 15 سبتمبر الجاري.

 كان القرار دخل حيز التنفيذ منذ 15 يونيو الماضي ، حيث تم بموجبه حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا ، وحتى الثالثة من بعد الظهر ، وذلك للعام الخامس عشر على التوالي، بهدف تأمين ظروف العمل المناسبة للعمال خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أوقات الظهيرة خلال أشهر الصيف.

وشهدت فترة تطبيق القرار حزمة من الضوابط والإجراءات ، فضلًا عن تنظيم الوزارة للعديد من الفعاليات بالتعاون مع شركائها لتجنيب العمال التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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