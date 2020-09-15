مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي: انتهاء حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس بالإمارات اليوم

وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن إعلان وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات عن انتهاء العمل بقرار "حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتبارًا من اليوم 15 سبتمبر الجاري.
كان القرار دخل حيز التنفيذ منذ 15 يونيو الماضي ، حيث تم بموجبه حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا ، وحتى الثالثة من بعد الظهر ، وذلك للعام الخامس عشر على التوالي، بهدف تأمين ظروف العمل المناسبة للعمال خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أوقات الظهيرة خلال أشهر الصيف.
وشهدت فترة تطبيق القرار حزمة من الضوابط والإجراءات ، فضلًا عن تنظيم الوزارة للعديد من الفعاليات بالتعاون مع شركائها لتجنيب العمال التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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