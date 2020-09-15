الإفتاء: الإسلام يأمرُ بالتداوِي وتلمُّسِ الشفاء والحرص على الوقاية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإفتاء: الإسلام يأمرُ بالتداوِي وتلمُّسِ الشفاء والحرص على الوقاية في المقال التالي
وأوضحت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن ذلك يكون بأن نبتعدَ عن كلِّ ما يضرُّ الجسدَ أو العقلَ أو القلبَ، مشيرة إلى أنه من بديعِ صنع الله في هذهِ الآية الكريمةِ أنَّه لفتَ انتباهَنا إلى الوقايةِ مع العافيةِ، وأنها خيرٌ من العلاجِ مع المرضِ والألمِ.
وشددت دار الإفتاء على أن النفس وصحتها أمانةٌ تجبُ المحافظةُ عليها، ولا يجوز تعريضُها لما يؤذيها أو يتلفها؛ ولذلكَ قالَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا مِنْهَا». وقال أيضًا: «لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ»، فلنلزَم تعاليمَ دينِنا؛ وها هي الأيامُ تثبتُ لنا حرصَه على أمنِنا وصحتِنا وسعادتنا.
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