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الوطنية للانتخابات تعلن غدا النتيجة النهائية في انتخابات مجلس الشيوخ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوطنية للانتخابات تعلن غدا النتيجة النهائية في انتخابات مجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمر صحفيا غدًا، للإعلان عن نتيجه جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بالقاعة الصغرى بمقر الهيئة، في تمام الرابعة عصرا.


وكان قد خاض جولة الإعادة 52 مرشحا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهي الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، مطروح.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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