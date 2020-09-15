صور .. وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الإسكندرية

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ووفقًا للاتفاقية، سيتم التعاون الفنى بين فريق مركز الابتكار التطبيقى، وفريق عمل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة والمتخصصين من الجامعة، وسيقوم كل فريق بتنفيذ بنود العمل المتفق عليها فى إطار يسوده التنسيق الكامل وتيسير تبادل المعلومات والخبرات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن توقيع الاتفاقية اليوم يعد خطوة جديدة فى مجال التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة الإسكندرية، وهو الأمر الذى يعكس اهتمام الوزارة بالتعاون البحثى مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتتضافر الجهود سويا من أجل تبادل الخبرات المعرفية، وابتكار مشروعات رقمية تخدم مجالات التنمية وتسهم فى بناء مصر الرقمية.
ولفت الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تعد باكورة أعمال مركز الابتكار التطبيقى، والتى سوف يكون لها نتائج عملية ذات مردود إيجابى فى مجال الصحة على حياة المواطنين.
بدوره، أوضح الدكتور عصام الكردى، أن الاتفاقية تركز على المشاركة بين الجانبين فى تنمية مهارات أجيال جديدة من المتخصصين فى المجالات التقنية الحديثة مع التركيز على أن تكون هذه المهارات والمخرجات الناتجة من المشاريع البحثية التطبيقية ومتضمنة لمنتجات تكنولوجية حديثة تشارك فى الارتقاء بالاقتصاد القومى.
وأشار الكردى إلى أن هذا التعاون يواكب الفكر الصحيح لدور الجامعات الذى لم يعد يقتصر على توصيل المعارف للطلاب ولكن تعدى ذلك بأن تقوم بدور فعال فى تشجيع الابتكار والبحث التطبيقى لإحراز مزيد من التقدم خصوصًا فى المجالات التكنولوجية الحديثة.
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