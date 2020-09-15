الوطنية للانتخابات: تعديل موعد المؤتمر الصحفى للإعلان عن نتيجة إعادة الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تعديل موعد المؤتمر الصحفى، للإعلان عن نتيجة جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، ليقام فى الرابعة عصرا بدلا من الساعة الثانية، وذلك بالقاعة الصغرى بمقر الهيئة.





وخاض جولة الإعادة 52 مرشحا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة، هى: الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بنى سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح.

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