مناهج وجودة عالمية.. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية مسار تعليمى متكامل

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت صدور القانون رقم 72 لسنة 2019، بإنشاء الجامعات التكنولوجية، لتعد هذه الخطوة نقلة هامة فى استحداث مسار جديد فى التعليم العالى.

وتضع جامعة القاهرة الجديدة نصب عينيها تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

كما تعمل الجامعة على توفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، وإعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار فى التعلم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، بالإضافة الى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقى التدريب والممارسة العملية المناسبة.

وتسعى إلى التطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية لجميع المراحل والمستويات الدراسية فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجى لمواكبة التطورات السريعة فى جميع الميادين، وتطوير علاقات الجامعات التكنولوجية العلمية والثقافية مع الجامعات والمؤسسات العلمية العربية والعالمية، من أجل تعزيز التعاون العلمى وتبادل الخبرات، وبما يضمن المساهمة فى تحقيق الأهداف التنموية، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية فى مجال التعليم الفنى والتدريب.

وبدأت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية برامج دراسية مثل تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاوتوترونكس، والميكاترونكس.

ومن المنتظر تنفيذ برامج مقترحة، فى السنوات المقبلة، مثل تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة التحكم والمراقبة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة نظم الاتصالات، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الصناعات المعدنية، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية.

نظام القبول جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:

تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% من إجمالى عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالى عدد المقبولين، لجميع المتقدمين اختبارات قبول.

تتكون اختبارات للقبول لجميع المتقدمين من 3 أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلى، وجزء للمعلومات العامة فى الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالاً اختياريًّا من بين متعدد، ويشترط الحصول على نسبة 60% من الدرجة النهائية.

مدة الدراسة أربع سنوات (2+2) تتيح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهنى فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين للحصول على درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا.

وتمنح جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية الدرجات العلمية الآتية:

الدبلوم العالى المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص

البكالوريوس المهنية فى التكنولوجيا فى التخصص

الماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص

الدكتوراة المهنية فى التكنولوجيا فى التخصص

البرامج الدراسية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:

طاقة جديدة ومتجددة

ميكاترونكس

أوتوترونكس

IT

البرامج الدراسية الجارى اعتمادها:

تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية

البرامج الدراسية الجارى إعدادها:

تكنولوجيا الإنتاج والخدمات البترولية

تكنولوجيا صيانة وتشغيل القطارات

تكنولوجيا التصنيع

أكواترونكس

تكنولوجيا الفندقة والضيافة

المعامل الموجودة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:

معمل الكهرباء والإلكترونيات

Advertisements

معمل الإلكترونيات

معمل كمبيوتر

معمل فيزياء

معمل نيوماتيك وهيدروليك

معمل حساسات وقياسات

معمل CNC

معمل طاقة جديدة ومتجددة

معمل ميكاترونكس

المعامل الجارى إعدادها والمطروحة للشراء:

معمل مواد واختباراتها

معمل PLC

معمل كهرباء وإلكترونيات السيارات

معمل ثرموديناميكا

معمل سيارات

معمل IOT

معمل ميكانيكا موائع وآلات توربينية

معمل آلات كهربائية

معمل قياسات كهربية

معمل تركيب وصيانة خلايا شمسية

ماكينة قطع بالليزر

ماكينه قطع بالسلك

ماكينة قطع بالمياه

CNC معمل (فريزة مجهزة بالكمبيوتر)

معمل أكواترونكس

إعداد الطلاب بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:

برنامج الأوتوترونكس: ويضم 56 طالبا.

برنامج الميكاترونكس: ويضم 80 طالبا.

برنامج تكنولوجيا المعلومات: ويضم 46 طالبا.

برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة: ويضم 71 طالبا.