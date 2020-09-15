السيسي يصدر تعديلات قوانين العقوبات والمرافعات المدنية والكهرباء

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وذلك بعد موافقة مجلس النواب. وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨. Advertisements كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ وذلك بعد موافقة مجلس النواب. نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.

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