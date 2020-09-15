شكري يصل مقر وزارة الخارجية اليونانية .. صور

وفي بيان لوزارة الخارجية، أكد السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضًا مشاركة الوزير شكري خلال الزيارة في الدورة الـ24 لمؤتمر المائدة المستديرة التي تنظمها مجموعة "الإيكونوميست" والذي يتناول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط.

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