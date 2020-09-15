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بروتوكول تعاون بين نقابة السياحيين والمعهد العالي للسياحة والفنادق بدمياط

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وقع باسم حلقة نقيب السياحيين بروتوكول تعاون بين النقابة المهنية للعاملين بشركات السياحة والمعهد العالي للسياحة والفنادق بدمياط برئاسة الدكتور ايهاب محمود عيد رئيس مجلس ادارة المعهد.

وقال باسم حلقة نقيب السياحيين ان النقابة حريصة علي تدريب وتاهيل العاملين وخريجي وطلاب السياحة والفنادق لسوق العمل من خلال مجموعة من البرامج التدريبية العملية لاعطاء خبرة عملية للطلاب في السياحة والفنادق وتامين فرص عمل ملائمة عقب التخرج في مختلف المنشآت السياحية في مصر من خلال لجنة التدريب والتعليم بالنقابة برئاسة الدكتور رافت فرج والتي تضم مجموعة كبيرة من الاساتذة والمتخصصين وخبراء في التدريب والتعليم.

كان الدكتور هيثم الصوالحي وكيل المعهد ورضا ابو عمارة مدير وحدة التدريب بالمعهد ورئيس شعبة العاملين بالسياحة بمحافظة دمياط استقبلوا باسم حلقة نقيب السياحيين والدكتور رافت فرج رئيس لجنة التدريب والتعليم بالنقابة.

وركز البروتوكول علي عدة نقاط اهمها دمج وربط الطلبة وخريجي المعهد بسوق العمل وفتح عضوية النقابة لهم وتنمية قدرات وتدريب وتاهيل العاملين في قطاع السياحة وتقديم الدعم والعون العلمي للمؤسسات والافراد ، بالاضافة الي تنظيم وعقد دورات وندوات وورش عمل ومؤتمرات في جميع التخصصات المرتبطة بالسياحة والفنادق ومنح الشهادات المعتمدة من الجانبين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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