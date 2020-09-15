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وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد معرض الأسر المنتجة برأس التين

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تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض الأسر المنتجة برأس التين بالإسكندرية، والذي نظمته إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي.

وقالت القباج ، إن المعرض يقدم منتجات ١٧٥ عارضا؛ حيث يتم حضور ٥٠ عارضا ويتم تغييرهم كل ٥ أيام، ويستمر المعرض حتى ٣٠ سبتمبر الجاري.

وأضافت أن المعرض يقدم منتجات خشبية من جزوع الشجر، ومنتجات غذائية، ومفروشات، ونحاس، وأقمشة ومنتجات خزفية، وسجاد يدوي، وكليم، ومنتجات جلدية، وإكسسوارات، ومنتجات عناية بالبشرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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