وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد معرض الأسر المنتجة برأس التين

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض الأسر المنتجة برأس التين بالإسكندرية، والذي نظمته إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي.
وقالت القباج ، إن المعرض يقدم منتجات ١٧٥ عارضا؛ حيث يتم حضور ٥٠ عارضا ويتم تغييرهم كل ٥ أيام، ويستمر المعرض حتى ٣٠ سبتمبر الجاري.
وأضافت أن المعرض يقدم منتجات خشبية من جزوع الشجر، ومنتجات غذائية، ومفروشات، ونحاس، وأقمشة ومنتجات خزفية، وسجاد يدوي، وكليم، ومنتجات جلدية، وإكسسوارات، ومنتجات عناية بالبشرة.
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