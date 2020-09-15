نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير المعهد الفرنسي ووفد جامعة سنجور يزوران متحف رشيد الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل متحف رشيد الوطني، مدير الدراسات بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية والوفد المرافق له من المعهد والجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الأفريقية "جامعة سنجور".

وقال سعيد رخا مدير عام المتحف، إن الزيارة شملت القاعات المختلفة للمتحف، مشيرا إلى أن الوفد ابدى اعجابه بتلك الجولة المتميزة مؤكدين على أن زيارتهم جاءت نظرا للشغف بما يقدمه المتحف من ورش تدريبية وثقافية في مختلف المجالات والعمل على احياء الحرف التراثية، لتعريف الجمهور بما تتميز به مدينة رشيد. وعقب ذلك توجه الوفد إلى منزل الأمصيلى الأثري.

وأوضح احمد ناجي مدير الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، أن قطاع المتاحف بالوزارة يعمل على تطوير اسلوب العرض المتحفي للقطع الأثرية الموجودة بالمتحف، كما أنه جاري تحديد مسار زيارة بالمتحف لذوي الإعاقة البصرية باستحدام العرض المكشوف الموجود بالحديقة المتحفية.