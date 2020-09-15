صور.. وصول دفعة جديدة من عربات السكك الحديدية إلى ميناء الإسكندرية

أعلن كامل الوزير، وزير النقل، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالى 13 عربة إلى ميناء الإسكندرية ليصل إجمالى عدد العربات التى وصلت حتى الآن إلى 81 عربة.





وأوضح الوزير أن الدفعة الجديدة تأتى ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة والتى تعد أكبر وأضخم صفقة فى تاريخ سكك حديد مصر والتى كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثلة للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأكد وزير النقل أن العربات الـ13 التى وصلت عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وان هناك 22 عربة جديدة أخرى ستصل قبل نهاية هذا الشهر على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات على دفعات بمعدل 35 عربة شهريا وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

وأشار الوزير إلى أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة" و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأوضح كامل الوزير أن العربات الجديدة التى تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومى بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول 3 قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما سيساهم فى استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

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