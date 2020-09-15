صور .. محافظ الجيزة يتابع تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بـ 4 مدارس

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على متابعة إجراءات تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، من خلال 4 مدارس مجهزة بأحياء بولاق الدكرور، والهرم، والعمرانية، والطالبية، وجنوب.





وحسب بيان للمحافظة، اليوم الثلاثاء، تفقد راشد مدرسة نجيب محفوظ التى تم تخصيصها لتلقى طلبات مواطنى بولاق الدكرور، ومدرسة أم المؤمنين الثانوية لمواطنى أحياء الطالبية والعمرانية، ومدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة لمواطنى حى جنوب الجيزة، ومدرسة الصفا والمروة لمواطنى حى الهرم.

وأكد المحافظ أنه تم تجهيز المدارس بالفراشة اللازمة من تندات، وكراسى، ومبردات، كما تم نقل مجموعة كافية من العاملين والحواسب الآلية للمدارس، وذلك لإنهاء كافة المعاملات والإجراءات من مكان واحد للتيسير على المواطنين.

وأشار راشد إلى أن المحافظة تسعى لتقليل المدة الزمنية التى يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين حفاظاً على سلامتهم فى ظل الكثافة الكبيرة التى تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمه المواطنين لتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقاً للقيم الواردة بقرارات المحافظة.

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ووجه راشد بتخصيص موظفين بكل مدرسة، من المدارس التى تم تجهيزها للرد على استفسارات المواطنين لتسهيل الإجراءات عليهم، مشدداً على التعامل الجيد مع المواطنين وسرعة اإجاز طلباتهم.

كما شدد المحافظ على رؤساء أحياء الهرم وجنوب بالتواجد على مدار اليوم بمدارس تلقى طلبات التصالح لإزالة أى معوقات تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم .

وخلال الجوله حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين وأبرز المعوقات التى تواجههم ونسب التخفيض التى تم إقرارها، مشيراً إلى أنه تم تخفيض قيمه مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمه 15 % من القيم الواردة بالقرارات السابقة، وهو ما يجعل الجيزة من أقل المحافظات فى القيم السعرية للتصالح.