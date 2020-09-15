إيبارشية المنيا تعقد المؤتمر الأول للكشافة بمشاركة 19 كنيسة  

عقدت الأمانة العامة لمجموعات نور العالم الكشفية، بإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، المؤتمر التكوينى الأول لها، وذلك فى بيت أولاد الملوك بالبرجاية، تحت شعار: "واجعل فى داخلكم روحاً جديداً" وتحت عنوان power recharge .





حضر المؤتمر الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، حيث ألقى كلمة بمناسبة السنة القبطية الجديدة، والقس نوفير مكرم، مسئول الخدمة، وجون جميل أمين عام الخدمة، وممدوح عبد المسيح مسئول التدريب ومشاركة قادة الأمانه العامة للخدمة. كما شارك فى المؤتمر أكثر من 19 كنيسة ومجموعه كشفية، بحضور 100 قائد وقائدة، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

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