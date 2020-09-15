غدا .. إعلان تفاصيل تسجيل أكبر علامة سلام فوق سطح الماء بمشاركة 500 سباح

تنظم وزارة الشباب والرياضة، غدا الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن تفاصيل الاحتفالية الرياضية لإقامة أكبر علامة سلام فوق سطح الماء، مكونة من 500 سباح من مختلف الجنسيات لكسر الرقم التركى المكون من 460 سباحا، والمسجل فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.





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