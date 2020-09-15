القوى العاملة: بدء تدريب الشباب على 10 مهن مجانا بالقليوبية

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بجميع المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعى فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.





وتابعت الوزارة، فى بيان صحفى، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير اليومى للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

وفى هذا الإطار أعلنت مديرية القوى العاملة بالقليوبية، عن بدء الدورات التدريبية مجانا على 10 مهن مطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى وذلك بمراكز التدريب المهنى التابعة لها، وذلك نظرا لحاجة المجتمع وتخفيفاً حدة البطالة وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأوضحت إيمان السيد مدير المديرية أنه سوف يتم البدء فى عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن، والتى تشمل مجالات: صيانة وإصلاح المحمول والدش، وتفصيل وحياكة، وتبريد وتكييف، ولحام وأعمال الكريتال، والنجارة والأعمال الخشبية، وصيانة الأجهزة المنزلية، والوميتال والكهرباء المنزلية (سلسيون)، وميكانيكا السيارات بأنواعها، فضلاً عن دورة مكملة فى أساسيات الحاسب الآلى.

ولفت إلى أن المتدرب سوف يحصل خلال فترة التدريب على عدد من المميزات تشمل: حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومى للمتدرب، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية، مع توفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، وتوفير أتوبيسات تنقل المتدربين يومياً ذهاباً وإيابا، وتوزيع زى موحد خاص لكل متدرب مجانا، مؤكدة أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميا .

وحددت مدير المديرية شروط الالتحاق أن يكون سن المتقدم من 18 حتى 45 عاماً على التدريب التحويلى (لأصحاب المؤهلات)، مع توفير تدريب تنشئة (متسرب من التعليم) من سن 14 حتى 20 سنة لمدة 4 أشهر يتخلل أيام العمل زيارات ميدانية لمواقع الشركات بواقع يوم كل أسبوع، على أن يتم التسجيل بمركز تدريب مهنى الخانكة وعنوانه: مدينة الخانكة - خلف مركز الشرطة القديم - بجوار مطافى الخانكة.