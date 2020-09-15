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محافظة القاهرة تطلق حملة تنشيطية توعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

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محمد صابر 2020-09-15 13:22 0 تبليغ

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تطلق محافظة القاهرة حملة تنشيطية توعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يوم الأحد المقبل، الموافق 20 سبتمبر الجارى وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 30 من الشهر ذاته على مستوى 14 منطقة.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وقال الدكتور محمد شوقى، مدير مديرية الشؤون الصحية فى محافظة القاهرة، إن الحملة تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيى النساء والتوليد، وتقديم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية الأساسية، ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية.

وأضاف أن الحملة ستكون على مرحلتين، الأولى تبدأ يوم 20 وحتى يوم 24، وتشمل مناطق البساتين، والشرابية، وروض الفرج، والسلام ثانى، والمرج، وحلوان المقطم، والمرحلة الثانية تبدأ يوم 26 وحتى يوم 30 وتشمل مناطق مصر القديمة، والزاوية، والسلام أول، والخليفة، والمعصرة، ومنشاة ناصر، و15 مايو.

وذكر الدكتور محمد شوقى أن الحملة سوف تقدم خدمات توعية ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" لرفع الوعى الصحى للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل لدعم تقديم خدمات ومعلومات عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم خلال الحملة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى بين فئات الجمهور، للوقاية من فيرس المستجد.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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