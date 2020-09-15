محافظ الجيزة يتابع تلقى طلبات التصالح في 4 مدارس مجهزة ببولاق والهرم وجنوب والعمرانية

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على متابعه اجراءات تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من خلال 4 مدارس مجهزة بأحياء بولاق الدكرور والهرم والعمرانية والطالبية وجنوب .

حيث تفقد راشد مدرسة نجيب محفوظ التى تم تخصيصها لتلقى طلبات مواطنى بولاق الدكرور

ومدرسة ام المؤمنين الثانوية لمواطنى احياء الطالبية والعمرانية ومدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة لمواطنى حى جنوب الجيزة ومدرسة الصفا والمروة لمواطنى حى الهرم

اكد المحافظ انه تم تجهيز المدارس بالفراشة اللازمة من تندات وكراسي و مبردات كما تم نقل عدد كافي من العاملين والحواسب الألية للمدرسة وذلك لانهاء كافه المعاملات والاجراءات من مكان واحد للتيسير علي المواطنين وسرعه إنجاز مصالحها .

مشيراً ان المحافظة تسعى لتقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية وتطبيقاً للإجراءات الإحترازية وتحقيق التباعد الإجتماعي بين المواطنين حفاظاً علي سلامتهم في ظل الكثافة الكبيرة التي تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمه المواطنين لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء .

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وأشار محافظ الجيزة انه تم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقاً للقيم الواردة بقرارات المحافظة كما وجه بتخصيص موظفين بكل مدرسة





من المدارس التى تم تجهيزها للرد على استفسارات المواطنين لتسهيل الاجراءات عليهم مشدداً على التعامل الجيد مع المواطنين وسرعه انجاز طلباتهم

كما شدد المحافظ على رؤساء أحياء الهرم وجنوب بالتواجد على مدار اليوم بمدارس تلقى طلبات التصالح لازاله اى معوقات تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم .

وخلال الجوله حرص المحافظ على الاستماع الى اراء المواطنين وابرز المعوقات التى تواجهم ونسب التخفيض التى تم اقرارها مشيراً بأنه قد تم تخفيض قيمه مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والاحياء وبالمنطقة الصناعية والإستثمارية بقيمه 15 % من القيم الواردة بالقرارات السابقة وهو ما يجعل الجيزة من اقل المحافظات فى القيم السعرية للتصالحات واستكمالا للتسهيلات التى تقدمها المحافظة للمواطنين تحفيزا لهم ولمراعاه البعد الاجتماعى .