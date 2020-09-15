نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي: اندلع صباح اليوم حريق في مبنى قيد الإنشاء من تصميم المهندسة المعمارية البريطانية العراقية زها حديد في وسط العاصمة اللبنانية.

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. نفت الحكومة ما أثير من شائعات حول إغلاق المقاهي والكافيهات، موضحة أن ما أثير حول هذا الموضوع على صفحات السوشيال ميديا بلا أساس. Advertisements أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن جميع المحافظات شهدت خلال اليومين الماضيين إقبالا كبيرًا من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء. استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 15 سبتمبر 2020. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالرد بقوة، على إيران؛ في حالة الهجوم على أي من مصالح الولايات المتحدة أو القيام بعمليات اغتيال.



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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. لبنان تحترق من جديد.. الحكومة تنفي إغلاق المقاهي والكافيهات.. ترامب يهدد إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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