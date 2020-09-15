366 مليون جنيه لتطوير شبكات قطاع شمال الدقهلية التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع شمال الدقهلية إحدى القطاعات التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والتى يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (14) هندسة شاملة (451) قرية إجمالي عدد المشتركين بالقطاع حوالى (900 ألف ) مشترك منهم عدد حوالى (600 ألف ) مشترك على مسبوق الدفع تم خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 366 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة على النحو التالي :

تم استحداث (34) مقر شبكات بدءًا من 2/2019 بالقرى التابعة للهندسات لخدمة المشتركين بأماكن تواجدهم وتم تزويد المقار بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وهاتف أرضى وتروسيكلات لسهولة الانتقالات وتم توريد وحدات شحن متنقلة ( hand held ) للمقرات.

بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (59) لوحة ، إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (2352.32) كم حتى تاريخه، وبلغ طول شبكة الكابلات جهد متوسط (1329.22) كم حتى تاريخه ، و طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (5592.34) .

وبلغ إجمالي طول الكابلات جهد منخفض (215.74) كم حتى تاريخه ، عدد المحولات (3636) محول بإجمالي قدرة (1045.699) م.ف.ا ، كما تم إضافة (27.94) كم كابلات جهد متوسط ، ( 0.19) كم كابلات جهد منخفض ، (5.6) كم هوائى جهد منخفض ، عدد (4) محول بقدرة (5.38) م.ف.أ ‘ عدد (2) لوحة توزيع خلال شهر يونيو 2020.

فيما بلغ إجمالي المنفذ من خطة الإستبدالات خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو2020 حوالى (11) مليون جنيه .

- بلغ إجمالى المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو2020 حوالى (145) مليون جنيه.

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- أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل مما انعكس على رضاء العملاء.

ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات وتم تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية.

وبلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر يونيو 2020 (168) محضر بإجمالي يصل إلى حوالى (3 مليون) جنيه بقطاع شمال الدقهلية.

وجدير بالذكر أن قطاع شمال الدقهلية يضم هندسات كل من بلقاس مدينة ، الستامونى ، بلقاس قرى، جمصة، شربين مدينة، شربين قرى ، دكرنس ، بنى عبيد ، ميت سلسيل ، المنزلة مدينة ، المنزلة قرى ، المطرية ، منية النصر، والجمالية.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية.

وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.