نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر الخدمات الصحية الأساسية في سياق جائحة كوفيد-19 لمنظمة الصحة العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي يعقد الأن، الخدمات الصحية الأساسية في سياق جائحة كوفيد-19، والتي جاءت كالأتي:

إعداد إرشادات تنفيذية للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية في سياق كوفيد-19

- نشر دورة تدريبية عبر الإنترنت بعنوان "دور الرعاية الصحية الأولية في جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط"، وإدماج خدمات الوقاية من العدوى ومكافحتها، وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وسائر الخدمات.

- تعزيز استعادة تأهّب النظم الصحية باتباع نهج "إعادة البناء على نحو أفضل" بعد كوفيد-19.

- دعم خدمات الرعاية الطارئة من خلال التقييم وبناء القدرات والبحوث (تونس، السودان، الأردن، مصر)

تعزيز الصحة.

- دعم الحفاظ على خدمات صحة المواليد والأطفال والمراهقين خلال كوفيد-19، وتوسيع نطاق الرعاية الأساسية المبكرة للمواليد لتشمل 14 مستشفى في السودان، وباكستان، والأرض الفلسطينية المحتلة.

- دعم ومناصرة الاستجابة لكوفيد-19 والتعافي منه بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة.

- تقييم خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات والمواليد والأطفال والمراهقين أثناء جائحة كوفيد-19 في 13 بلدًا.

- إعداد دورة تدريبية على الإنترنت بشأن الروابط بين الصحة والسلام، وإعداد موجز سياسات بشأن الجائحة والسلام.

الأمراض غير السارية والصحة النفسية

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- إجراء تقييم سريع لتقديم الخدمات المتعلقة بالأمراض غير السارية خلال جائحة كوفيد-19.

- نشر بيان سياسات مشترك بشأن التغذية للتعامل مع كوفيد-19 (مع برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، واليونيسف، في أيارمايو 2020) وتكييف مبادئ كوفيد-19 التوجيهية بشأن التغذيةسوء التغذية الحاد الوخيم في اليمن، والسودان، وسوريا، وباكستان، وأفغانستان، مع حزمة لبناء القدرات.

- تعزيز تنفيذ برنامج عمل بشأن رأب الفجوة في الصحة النفسية من أجل التعرّف المبكّر على مشاكل الصحة النفسية ذات الأولوية والتدبير العلاجي لها، وإدماج الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

- إدماج الأمراض غير السارية وتدبيرها العلاجي في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتنفيذ إطار استراتيجي بشأن الحمى الروماتيزمية وأمراض القلب

‏الأمراض السارية.

- مواصلة الأنشطة المتعلقة بالأمراض السارية المزمنة مثل السل، وفيروس العوز المناعي البشري، والتهاب الكبد، وأمراض المناطق المدارية المهملة.

- مراجعة وتحديث معايير الوقاية من العدوى ومكافحتها في إطار مبادرة سلامة المرضى بما يتواءم مع المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن المكونات الأساسية للوقاية من العدوى ومكافحتها على المستوى الوطني ومستوى المرافق.

- دعم استمرار التمنيع الروتيني، بما في ذلك التمنيع ضد شلل الأطفال (حقق 11 بلدًا ما لا يقل عن 90% من التغطية باللقاح الثلاثي على المستوى الوطني، وحقق 9 بلدان ما لا يقل عن 80% من التغطية باللقاح الثلاثي في جميع المناطق بنسبة 100%).

إدارة المعلومات والمعارف

-تعزيز البحوث وإدارة المعارف في إقليم شرق المتوسط في سياق كوفيد-19.

- تقييم البلاغات الوطنية عن الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 وتقدير الوفيات الزائدة.