الإمارات: اليوم.. الانتهاء بالعمل بحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يؤكد الانتهاء بالعمل بحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوف.

وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالدولة أعلنت عن انتهاء العمل بقرار "حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من اليوم 15 سبتمبر الجاري.

وكان القرار دخل حيز التنفيذ منذ 15 يونيو الماضي ، حيث تم بموجبه حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً ، وحتى الثالثة من بعد الظهر ، وذلك للعام الخامس عشر على التوالي، بهدف تأمين ظروف العمل المناسبة للعمال خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أوقات الظهيرة خلال أشهر الصيف.

وشهدت فترة تطبيق القرار حزمة من الضوابط والإجراءات ، فضلاً عن تنظيم الوزارة للعديد من الفعاليات بالتعاون مع شركائها لتجنيب العمال التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

