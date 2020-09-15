الأوقاف : توزيع 110 أطنان لحوم أضاحى على 19 محافظة الأسبوع المقبل

أعلن قطاع المديريات الإقليمية، اليوم الثلاثاء، عن خطة وزارة الأوقاف لـ توزيع لحوم صكوك الأضاحى فى الأسبوع السابع على التوالى، اعتبارًا من يوم الجمعة القادم، وحتى الخميس 24 / 9 / 2020.





وحسب بيان نشره الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف، فمن المقرر أن يتم توزيع 110 أطنان على 19 محافظة، هى: القاهرة – الجيزة – بنى سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الإسكندرية – القليوبية – البحيرة – الغربية – الدقهلية – الشرقية – المنوفية – الإسماعيلية – شمال سيناء – كفر الشيخ – الأقصر، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه 762 طنًا حتى الآن. وقالت الوزارة إن غرفة العمليات بالأوقاف مستمرة فى عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحى، على أن تكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

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