تعيين الدكتور هشام جابر قائما بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية

وكانت جامعة الإسكندرية، نظمت السبت، احتفالية، لتكريم الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، وذلك بعد بلوغه سن التقاعد وتقديرا لجهوده خلال فترة رئاسته للجامعة.
ومن المقرر أن يتولى "الكردى"، بداية من الغد منصب رئاسة جامعة العلمين الجديدة، والتى تستعد لاستقبال الطلاب الجدد فى عامها الجامعى الأول.
جدير بالذكر أن الدكتور هشام جابر، شغل منصب نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، منذ عام 2015، وتولى قبل ذلك منصب عميد كلية الزراعة بالجامعة.
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