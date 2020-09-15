سفير مصر باليابان يُشارك في اجتماع السفراء الأفارقة مع رئيس حزب ”كوميتو”

شارك أيمن كامل سفير مصر في طوكيو في الاجتماع الذي دعا له "ناتسو ياماجوتشي" رئيس حزب "كوميتو"، الشريك الائتلافي في الحكومة اليابانية، وذلك لتبادل وجهات النظر مع عدد من سفراء الدول الأفريقية حول آفاق التعاون الثنائي، والإعداد لوضع أجندة القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية TICAD المُقرر عقدها في تونس عام 2022.

ومن جانبه، أكد كامل حرص مصر على التنسيق المُبكر مع الجانب الياباني لضمان إنجاح قمة التيكاد المُقبلة وخروجها بالنتائج المرجوة. كما وجه الشكر لرئيس حزب "كوميتو" على التضامن الذي أظهرته الحكومة اليابانية مع القارة الأفريقية والمساعدات التي قدمتها للعديد من دولها منذ بدء انتشار جائحة كورونا، مُثمنًا التعاون الأكاديمي القائم بين الهيئات المصرية واليابانية في مجال البحث العلمي.

هذا، واستعرض السفير المصري أهم مجالات التعاون الثُلاثي التي تُقدمها مصر لدول القارة بالتعاون مع اليابان، مُبرزاً استعداد القاهرة لتوسيع أوجه هذا التعاون مُستقبلاً، لاسيما من خلال الجامعة المصرية - اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والتي تُساهم بالفعل في نقل أحدث التقنيات اليابانية للعديد من دول القارة الأفريقية، مشيرًا في هذا الصدد لتوفير قمة التيكاد السابعة المُنعقدة في العام الماضي عدد 150 منحة دراسية للطلاب من مختلف دول القارة. كما نوه السفير كامل إلى دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تنظيم العديد من برامج بناء القدرات ونقل المعرفة لكوادر القارة في كافة المجالات، فضلاً عن دورات التدريب والتأهيل في مجالات السلم والأمن التي يُنظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام بصورة دورية.