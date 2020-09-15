لعملاء مصر للطيران .. نقل رحلات باريس ودبي وجوانزو إلى مبنى الركاب 3

أعلنت مصرللطيران، أنه إعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، سيتم نقل عدد من رحلاتها الجوية من مبنى الركاب رقم 3 إلى مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الدولي، والرحلات المقررة هى (باريس، دبي، جوانزو)، بالاضافة إلى الرحلات الاستثنائية لكل من (الرياض، الدمام) .

وأوضحت مصر للطيران، أنه سيتم فقط نقل الرحلات في مرحلة السفر، ويستمر الوصول لهذه الرحلات بشكل طبيعى إلى مبنى الركاب رقم ٣، ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من أى خط أرضى، أو ١٧١٧ من أى هاتف محمول.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.