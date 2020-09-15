تعرف أين ستذهب أموال التصالح على مخالفات البناء

قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق ،في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" ان الحكومة اكدت ان اموال التصالح ستعود بالنفع على المواطنين ،في المقام الاول حيث سيتم توجيهها لتنمية القرى والمحافظات وادخال المرافق العامة الى القرى والمحافظات التى لا تتمتع بهذه الخدمات خاصة في الاماكن التى بنيت بطريقة عشوائية دون تخطيط.
وأكد اللواء محمود شعراوى حرص المحافظات على تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء ومساعدتهم فى سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والاجراءات الخاصة بالمخالفة.
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