افتكر_جرايم_الإخوان يتصدر تويتر.. ومغردون: لولا السيسي لضاعت مصر

يبدو أن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية ستظل محفورة في أذهان المصريين، بسبب أعمالهم تحت مسمى الدين الإسلامي لجذب أكبر عدد من الشباب، لكنها تحمل في طياتها أطماع السيطرة على الحكم والنفوذ والسلطة.
ولكن عقلية الشعب المصري تأبى الديكتاتورية أو اللعب بها، وتقف في وجه هذه الجماعات صامدة بفضل وعيهم وقيادتهم.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #افتكر_جرايم_الاخوان، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
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