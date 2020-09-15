الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة نهارا رطب على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا رطب على القاهرة والوجه البحري وتنتشر الشبورة المائية صباحا، وترتفع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وتنتشر الشبورة المائية.

ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، بينما يسود طقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وليلا.. يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن الظواهر الجوية فتسقط أمطار متوسطة (20%تقريبا)على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر،

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 33 23

طنطا 33 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 32 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 23

السلوم 32 23

سيوة 35 22

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 32 22

رفح 32 21

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راس سدر 37 25

نخل 34 22

نويبع 37 29

طابا 35 26

كاترين 36 21

الطور 36 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 35 24

بنى سويف 35 23

المنيا 36 23

اسيوط 37 23

سوهاج 38 25

قنا 40 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 27

إدفو 42 27

أبوسمبل 41 28

الوادي الجديد 40 24

شلاتين 39 26

أبورماد 38 27

حلايب 35 27

رأس حدربة 36 28