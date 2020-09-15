نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عربية النواب: تصريحات وزير الخارجية بشأن تركيا وضعت أنقرة أمام الواقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن هناك دبلوماسية المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي ذات مواقف واضحة وحاسمة تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية، مشيرا إلى أن تصريحات السفير سامح شكري، وزير الخارجية بشأن تركيا كانت واضحة وحاسمة ووضعت أنقرة أمام الواقع العملي وتصرفاتها المدانة والمرفوضة مصريا وإقليميا وعربيا وعالميا.

وثمن أباظة، في بيان له اليوم، تصريحات وزير الخارجية سامح شكري المهمة والشجاعة، والتي أكد فيها رصد الأفعال والأحاديث والتصريحات، ولكن إذا كان هذا الحديث غير متوافق مع السياسات فلا يصبح له أهمية، ردا على سؤال حول تصريحات مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي بشأن العلاقات مع مصر، وما إذا كانت هناك شروط مصرية موضوعة للحوار مع تركيا وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي، عقده شكرى مع نظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان.

وأشاد أباظة بتأكيد السفير سامح شكري بأن السياسات التي نراها من تواجد عسكري على الأراضي السورية أو العراقية أو الليبية والتوتر القائم في شرق المتوسط كلها تنبئ بسياسات توسعية مزعزعة للاستقرار في المنطقة، وبالتالي لا تقود إلى حوار وإلى بدأ صفحة جديدة وبالتالي ليس الأمر بما يصرح به ولكن بأفعال وسياسات تعزز من الاستقرار وتتسق مع قواعد العلاقات الدولية والشرعية الدولية، وهي التي تهمنا في هذه المرحلة، مؤكدا أن هذه التصريحات لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الشعب المصري العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، لأنها عبرت بكل الصدق والأمانة عن رؤية مصر تجاه هذا الملف المهم تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تثق في سياساته الداخلية والخارجية ثقة مطلقة وبلا حدود.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 808 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84969 حالة حتى اليوم.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 101177 حالة من ضمنهم 84969 حالة تم شفاؤها، و5661 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

