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فيديو .. توزيع لحوم أضاحى الأوقاف فى 4 محافظات بالصعيد

0 نشر
أحمد حمدى 2020-09-15 15:01 0 تبليغ

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وقالت وزارة الأوقاف فى بيان رسمى، عبر موقعها، إنه تم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس خلال عمليات التوزيع.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على أهمية التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المواطنين خلال عملية التوزيع، مشددة على عدم تصوير أحد أثناء العملية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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