فيديو .. توزيع لحوم أضاحى الأوقاف فى 4 محافظات بالصعيد

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان رسمى، عبر موقعها، إنه تم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال عمليات التوزيع.
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على أهمية التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المواطنين خلال عملية التوزيع، مشددة على عدم تصوير أحد أثناء العملية.
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