صرف القاهرة لمبتدا: 360 مليون جنيه لتحديث المنظومة استعدادا للشتاء

قال المهندس وليد عابدين، المتحدث الإعلامى لشركة القاهرة للصرف الصحى، والمستشار الاعلامى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إنه تم رفع درجة الاستعداد بقطاعى القاهرة والجيزة لاستقبال فصل الشتاء وسقوط الأمطار.





وأوضح عابدين فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، أنه تم رفع كفاءة ومراجعة صيانة المعدات، والعمل على تطهير شبكات الصرف و"شنايش" الأمطار ورفع كفاءة المحطات.

وأكد المتحدث الإعلامى لشركة القاهرة للصرف الصحى، أن "صرف القاهرةط تمتلك نحو 120 معدة شفط وبدلات محمولة وكبوته لدخول الأماكن الصغيرة والضيقة، التى تغمرها مياه الأمطار عند نزولها، بالإضافة إلى أن شركة الجيزة تمتلك حوالى 60 معدة شفط وبدلات محمولة وعربات سيول، مشيرا إلى أن جميع المعدات والقطاعات والأفراد بشركتى القاهرة والجيزة على أتم الاستعداد لاستقبال الشتاء.

أضاف، أن شركة صرف القاهرة عملت على تحديث أسطولها لمواكبة التغيرات والتطورات التى تشهدها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قامت خلال العام الحالى بشراء معدات بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيها، عبارة عن شفاطات نافورى ومعدات أخرى.

تابع: "كما أن شركة صرف الجيزة تولت شراء معدات بـ 160 مليون جنيه، وإدخالها للعمل بالأسطول لاستقبال شتاء 2020-2021"، مؤكدا أن عمل قطاع الصرف الصحى بالقاهرة والجيزة يعمل فى إطار منظومة متكاملة وتنسيق مع المحليات، وعند سقوط الأمطار تقوم المحافظة بإدارة غرفة الطورائ ويكون متواجد معنا هيئة النظافة ورؤساء الأحياء جاهزين بمعداتهم.

وأشار إلى التنسيق والتعاون الكامل بصفة دورية مع الهيئة العامة للأرصاد، لمعرفة توقعاتهم بسقوط الأمطار فى المناطق، مؤكدا أنه فى حالة وجود احتمالية بسقوط امطار يتم على الفور رفع درجة الاستعداد والانتشار السريع فى الشوراع والميادين والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة.