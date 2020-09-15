افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية بالمنيا

وأوضح مساعد وزير الخارجية، فى بيان رسمى، أنه تم افتتاح مكتب التصديقات والخدمات القنصلية، أمس الإثنين، من قِبل أسامة القاضى، محافظ المنيا، وبمشاركة الوزير مفوض، حداد عبدالتواب الجوهرى، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات، مُمثلاً عن وزارة الخارجية، وبدأ المكتب أعماله.
وثمّن محافظ المنيا الجهد المبذول من قبل كل الأطراف لإنشاء هذا المكتب النموذجى، والذى سيقدم خدماته القنصلية إلى المواطنين فى محافظة المنيا والمحافظات المجاورة، مشيدا بتعاون وسرعة استجابة وزارة الخارجية لافتتاح المكتب.
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