افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية بالمنيا

صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، اليوم الثلاثاء، بأنه تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية ومحافظة المنيا لافتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية تابع لوزارة الخارجية فى محافظة المنيا، فى إطار التوجيهات المستمرة لوزير الخارجية، سامح شكرى، بتقديم التسهيلات المُمكنة للمواطنين، فيما يتعلق بالخدمات القنصلية.





وأوضح مساعد وزير الخارجية، فى بيان رسمى، أنه تم افتتاح مكتب التصديقات والخدمات القنصلية، أمس الإثنين، من قِبل أسامة القاضى، محافظ المنيا، وبمشاركة الوزير مفوض، حداد عبدالتواب الجوهرى، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات، مُمثلاً عن وزارة الخارجية، وبدأ المكتب أعماله. وثمّن محافظ المنيا الجهد المبذول من قبل كل الأطراف لإنشاء هذا المكتب النموذجى، والذى سيقدم خدماته القنصلية إلى المواطنين فى محافظة المنيا والمحافظات المجاورة، مشيدا بتعاون وسرعة استجابة وزارة الخارجية لافتتاح المكتب.

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