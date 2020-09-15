الصحة: إجراء 499 ألف و771 عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة راجعت جاهزية المستشفيات التى تشملها المبادرة وقدرتها على تغطية عدد العمليات على مدار اليوم، كما راجعت جاهزية المستتشفيات حسب نوع وطبيعة العمليات التى يتم إجراؤها.

وأشار مجاهد إلى الانتهاء من إجراء 499 ألف و771 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنها، قوائم الانتظار، منذ انطلاقها فى شهر يوليو عام 2018 وحتى اليوم الثلاثاء.

ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة راجعت أيضًا سير العمل بمنظومة الميكنة، والتى تسهل الخدمة على المواطنين من خلال التسجيل الإلكترونى، بنظام التشغيل الذى يقوم بتوزيع المريض لأقرب مستشفى له حسب طبيعة حالته وطبيعة العملية التى يتم إجراؤها، مضيفًا أن الوزيرة ناشدت المواطنين ممن يحتاجون التدخلات الجراحية العاجلة سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحتهم، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة.

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وذكر مجاهد أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار مستمرة فى عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس.

وقال الدكتور محمد مصطفى، منسق عام المشروع والمدير التنفيذى لغرفة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار" والمدير العام للمستشفيات، إن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة فى المبادرة أجرت 294 ألفاً و426 عملية جراحية من العمليات الجراحية التى تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 119 ألفاً و97 عملية من أصل عدد العمليات التى تم إجراؤها بالمجان، مؤكدا أن المريض لا يتحمل أى تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى.

وأوضح، أن الوزارة تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذى يعمل يوميا من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.