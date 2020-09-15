صور .. وزيرة التضامن تزور معرض الأسر المنتجة برأس التين

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، معرض الأسر المنتجة برأس التين بالإسكندرية، والذى نظمته إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعى.





وقالت القباج، فى بيان رسمى، إن المعرض يقدم منتجات 175 عارضا، بحضور 50 عارضا ويتم تغييرهم كل 5 أيام، ويستمر المعرض حتى 30 سبتمبر الجارى. وأضافت أن المعرض يقدم منتجات خشبية من جزوع الشجر، ومنتجات غذائية، ومفروشات، ونحاس، وأقمشة ومنتجات خزفية، وسجاد يدوى، وكليم، ومنتجات جلدية، وإكسسوارات، ومنتجات عناية بالبشرة.

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