نريده بحيرة للسلام .. شكري: مصر ترفض جميع أعمال زعزعة الاستقرار في شرق البحر المتوسط

أكد وزير الخارجية سامح شكري على أن مصر تسعى لأن يكون البحر المتوسط، بحيرة للسلام، مشددا على أن القاهرة ترفض جميع أعمال التصعيد وزعزعة استقرار منطقة شرق المتوسط وكل ما يهدد أمن هذا الإقليم.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك، أقيم اليوم الاثنين على هامش زيارته لأثينا، والتي تمتد لــ 3 أيام، أن زيارته لأثينا هي الأولى لدولة غير عربية منذ تفشي وباء كورونا "كوفيد19"، وهي حقيقة تثبت قوة العلاقات بين البلدين.

وشدد شكري أنه وبإرادة سياسية قوية، وقعت أثينا والقاهرة مؤخرًا اتفاقية الترسيم الجزئي للمنطقة الاقتصادية الخالصة، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تثبت أن كلا البلدين يحترما حقوقهما المشتركة.

من جانبه أعرب الوزير اليوناني نيكوس ديندياس عن رأي مفاده أن رحيل سفينة التنقيب "أوروك ريس" من المياه اليونانية يعد خطوة إيجابية أولى نحو خفض التصعيد، مشيرًا إلى أن أثينا تتوقع ثباتًا واستمرارية من أنقرة في المستقبل القريب حول هذا الشأن.

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