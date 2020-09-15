وزير الطيران المدنى: ترابط تاريخى وجغرافى مشترك بين مصر والسودان

أجرى اليوم، الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، مكالمة هاتفية مع المهندس هاشم بن عوف وزير الدولة للبنية التحتية والنقل السودانى، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجال النقل الجوى.





ووفقا لبيان صحفى، رحب منار بالسيد هاشم، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية السودانية فى مختلف المجالات وخاصة الطيران المدنى، مشيرًا إلى أن هناك ترابط تاريخى وجغرافى مشترك بين مصر والسودان، حيث تم مناقشة تبادل الخبرات بين البلدين فى مجال التدريب والصيانة والبنية التحتية للمطارات وأنظمة الملاحة والشحن الجوى، واتفق الطرفان على عقد لقاء مرتقب بين الوفد المصرى والسودانى. ومن جانبه أبدى وزير البنية التحتية سعادته بهذه المكالمة، مؤكداً حرص بلاده على مد جسور التواصل والتعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال الطيران المدنى.

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