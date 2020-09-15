متحدث الري لـ«دوت الخليج»: التعامل مع الفيضانات الخارجية والسيول الداخلية أكبر تحد

أكد المهندس محمد السباعى، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى أن الوزارة بكافة أجهزتها ترفع درجة الاستعداد والطوارئ لموسم الفيضان الذى يبدأ فى 1 أغسطس ويستمر لثلاثة أشهر . وأضاف "السباعى"فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أن مركز الإنذار المبكر والتنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط بالوزارة وبعثات الرى المصرى الموجودة فى دول المنابع والهيئة المصرية للسد العالى كل يقوم بدوره فى الاستعداد لموسم الفيضان. وأشار إلى أن هذا العام حجم الفيضان فى دولة السودان مرتفع، وتتابع لجنة إيراد نهر النيل التى يرأسها وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى حجم المياه الواردة والتعامل معها .

ونوه بأن السد العالي وبحيرة ناصر يستوعبان كافة المياه الواردة لتخزينها وإدارتها بالشكل الأمثل لنستوفى احتياجاتنا للزراعة ومياه الشرب. وأوضح متحدث وزارة الرى أن الوزارة بدأت تخفيض المنصرف من مياه السد العالى بحيث نقوم بتنظيف الشبكة الداخلية المتمثلة فى الترع والمصارف و المجرى الرئيسي لنهر النيل لأننا نقترب من موسم سيول، ولابد من استيعاب هذه المياه حتى لا تحدث مشاكل أو أخطار، لافتًا لأن أكبر التحديات التي تواجه الوزارة هى التعامل مع الفيضانات الخارجية والسيول الداخلية.



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