بسبب محاولات إيران.. الاستخبارات بجنوب أفريقيا: نوفر الحماية القصوى لكافة الدبلوماسيين

يبدو أن خطة إيران لمحاولة اغتيال السفيرة الأمريكية تم اكتشافها مبكرا، حيث ذكرت تقارير استخباراتية أمريكية أن الحكومة الإيرانية تدرس اغتيال السفيرة الامريكية لدى جنوب أفريقيا لانا ماركس، وذلك وفق ما نقلته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

حيث قالت الصحيفة أن هذا الأمر يأتي كرد من الحكومة الإيرانية على اغتيال الجنرال قاسم سليماني العام الجاري.

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من جانبها قالت وكالة أمن الدولة" الاستخبارات" بجنوب أفريقيا إلى أن هناك تقارير عن مؤامرة مزعومة لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة في جنوب إفريقيا ، السفيرة لانا ماركس.

وأشارت الوكالة إلى الاهتمام العام المتزايد بهذا الأمر قائلة: "نود أن نطمئن جميع مواطني جنوب إفريقيا والأطراف المهتمة إلى أن الأمر يحظى بالاهتمام اللازم... وتتفاعل الوكالة مع جميع الشركاء المعنيين في البلاد وخارجها لضمان عدم تعرض سفير الولايات المتحدة لأي ضرر ، بما في ذلك أي مسؤول دبلوماسي آخر داخل حدود بلدنا"

قالت وزيرة أمن الدولة، أياندا دلودلو ، إن :"جنوب إفريقيا من واجبها توفير الحماية القصوى لجميع المسؤولين الدبلوماسيين الذين يقومون بواجب الدولة في بلدنا. وتجدر الإشارة إلى أن طبيعة الادعاء والتهديد المصاحب لا تسمح لنا بتقديم أي تحديثات مفصلة عن التحقيقات.. يجب تقديم تقارير بهذا الشأن إلى جميع السلطات المعنية بما في ذلك رئيس الجمهورية ووزير العلاقات الدولية والتعاون والمسؤولين المعنيين في إدارة الولايات المتحدة".

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وكان مسئولون أكدوا لصحيفة بوليتيكو الأمريكية أن الولايات المتحدة على علم بوجود تهديد قوي على السفيرة منذ الربيع الماضي، إلا ان المعلومات الاستخباراتية أصبحت مؤكدة الأسابيع الأخيرة. حيث تتورط السفارة الإيرانية في بريتوريا في الأمر.

ويعتقد المسؤولون في الولايات المتحدة أن اغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب إفريقيا واحدة من الخيارات التي تفكر فيها إيران للرد على اغتيال سليماني.

تبلغ ماركس من العمر 66 عاما، وتتولى قيادة السفارة الأمريكية في جنوب أفريقيا منذ أكتوبر الماضي، وتربطها علاقة وثيقة بترامب منذ سنوات.