نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب يوجه بتكثيف لجان التفتيش على الهيئات الرياضية في المقال التالي
وتم الاتفاق خلال الاتصال الهاتفي على زيادة أعداد أعضاء لجان التفتيش سواء من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة أو أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية حتى يتسنى لها أداء دورها دورها في ضبط الأداء المالي لكافة الهيئات الرياضية في جميع المحافظات.
وبدأت اللجان في أعمالها لفحص والتفتيش على كافة الهيئات، ومن المتوقع ان تكشف الفترة المقبلة عن إحالة العديد من المخالفات ببعض الهيئات الرياضية إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه تلك المخالفات.
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