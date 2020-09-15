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وزير الشباب يوجه بتكثيف لجان التفتيش على الهيئات الرياضية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب يوجه بتكثيف لجان التفتيش على الهيئات الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال اتصال هاتفي مع المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة والرقابة المالية على جميع الهيئات الرياضية والشبابية في نطاق القاهرة الكبرى والمحافظات ورصد أي مخالفات مالية أو جوانب تتعلق بإهدار او الإضرار بالمال العام بما يستوجب إحالتها إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

وتم الاتفاق خلال الاتصال الهاتفي على زيادة أعداد أعضاء لجان التفتيش سواء من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة أو أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية حتى يتسنى  لها أداء دورها دورها في ضبط الأداء المالي لكافة الهيئات الرياضية في جميع المحافظات.

وبدأت اللجان في أعمالها لفحص والتفتيش على كافة الهيئات، ومن المتوقع ان تكشف الفترة المقبلة عن إحالة العديد من المخالفات ببعض الهيئات الرياضية إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه تلك المخالفات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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